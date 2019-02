Trickdieb schlägt zu

Einem bislang Unbekannten gelang es am Mittwochabend, bei einem geschickten Geldwechsel insgesamt 400 Euro Bargeld zu stehlen. Die Polizei sucht jetzt nach dem dreisten Trickdieb.

Der Mann betrat gegen 18.45 Uhr den „Denn’s“-Biomarkt in der Scheffelstraße, wobei er an der Kasse um einen Geldwechsel bat. Dieser wurde zuerst gewährt, auf die Forderung des Täters, das Geld nochmals zu wechseln, brach die Kassiererin jedoch den Vorgang ab. Um einen Konflikt zu vermeiden, bot ihm ein anderer Kassierer einen erneuten Wechsel an – der jedoch kurz darauf ebenfalls abgebrochen wurde und der Unbekannte verließ das Geschäft. Bei einem kurz darauffolgenden Kassensturz stellten die Angestellten fest, dass insgesamt 400 Euro fehlten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, etwas kräftiger, dunkle kurze Haare, hatte ein breites Gesicht mit Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet, trug unter anderem eine dunkle Steppjacke. Der Dieb sprach etwas Deutsch. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol

