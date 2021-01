Trickdieb: Unbekannter klaut 92-Jährigem die Uhr

Schwetzingen.Ein 92 Jahre alter Mann ist von einem Unbekannten ausgetrickst und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, fragte der zunächst unscheinbare Mann den Senior, der am Dienstag um 10 Uhr gerade mit einem Rollator die Verschaffeltstraße entlanglief, nach der Uhrzeit. Er zeigte dem Unbekannten nichtsahnend das Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Anschließend versicherte er dem 92-Jährigen, er habe eine Autopanne und benötige 20 Cent für ein Telefonat. Als der Mann dem Unbekannten das Geld geben wollte, griff der mit beiden Händen in Richtung der Münze und streifte die dort getragene Armbanduhr so geschickt ab, dass der Mann es zunächst nicht bemerkte. Erst als der Täter zügig in Richtung der Lindenstraße lief und außer Sicht war, fiel dem 92-Jährigen der Verlust seiner Uhr im Wert von etwa 650 Euro auf. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Trickdieb verlief nach den Angaben der Polizei ohne Erfolg. Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er sei zirka 30 Jahre alt, sehe osteuropäisch aus und habe auch einen Akzent. Dem Senior fiel besonders der Oberlippenbart auf. Er trug bei der Tat eine braune Lederjacke, braune Lederschuhe, blaue Jeans und eine dunkle Strickmütze mit Bommel. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 entgegen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.01.2021