Tricks mit Oscar-Gewinner ausgetauscht

Das Leben schreibt manchmal schöne Geschichten – in diesem Fall von dem seltenen Zufall, dass jemand einen Oscar-Preisträger persönlich kennt – so wie der Schwetzinger Wolfgang Böttcher, der vor einigen Tagen ganz erstaunt war, als er von der Verleihung des berühmten Filmpreises las und beim Betrachten des Fotos in der Zeitung spontan feststellte: „Den kenn’ ich doch.“

Als er das so ganz nebenbei bei einer Begegnung erzählte, haben wir natürlich nachgefragt. „Wir haben oft zusammengearbeitet“, erzählt Böttcher. Er war lange Waffenmeister am Nationaltheater Mannheim und benötigte immer mal wieder besondere Requisiten – beispielsweise die 15 Maschinenpistolen für eine Inszenierung von Schillers „Räuber“.

Die Waffen bekam er stets von den Nefzers aus Schwäbisch Hall – einer damals schon bekannten Firma für Spezialeffekte und Kriegswaffenausrüstung. Juniorchef Gerd Nefzer brachte nicht nur die MPs nach Mannheim, sondern auch den Trick, wie man die Einschüsse möglichst realistisch darstellen konnte.