Tristan und Julian wollen sofort los

„Oh, ein Dino und da, eine Eisenbahn!“ Tristan ist hin und weg. „Mama, gehen wir auf Safaritour?“ Der Fünfjährige blättert aufgeregt im Legoland-Buch, während sein größerer Bruder Julian (8) im Neuheitenkatalog des Legolands stöbert.

Die Brüder sind mit ihren Eltern Jessica und Thorsten Jörg in unsere Redaktion gekommen, um den Hauptpreis der Kinderrallye bei der Spargelwanderung unserer Zeitung entgegenzunehmen. Für die vierköpfige Schwetzinger Familie geht es nämlich zwei Tage lang ins Legoland im bayerischen Günzburg inklusive einer Übernachtung in einem tollen Themenzimmer. Sie wurde aus einem Gros an Teilnehmern ausgelost. „Wahnsinn“, freut sich Mama Jessica, die das Glück genauso wenig fassen kann wie ihr Mann und ihre Jungs. „Wir waren noch nie dort und wollten schon immer mal ins Legoland.“ Wenn es nach Tristan und Julian geht, startet die Fahrt in den Südwesten sofort.

Tristan hat übrigens die Reise für seine Familie ins Spaßparadies aus Legosteinen gewonnen. Er hat bei der Kinderrallye alle Fragen richtig beantwortet. Er wusste zum Beispiel, dass auf dem Hof der Schuhmachers drei Milchkälber stehen und dass bei der neuen Attraktion „Pyramiden Rallye“ im Legoland der Pharao Amset-Ra einen Schatz bewacht. Ob sich die Jörgs diesen Schatz wohl schnappen? kaba

