Trotz Pause gibt es Stücke für Kinder auf der Internetseite

Ende Mai 2020 war die verkürzte Spielzeit des Theaters am Puls (TaP) abgeschlossen. Bühne und Zuschauerraum liegen seit Mitte März im Dunklen, nun endet auch das „Streaming for kids“. Die Sonntagsvorstellungen von der „KITZ Theaterkumpanei“ und der Märchenerzählerin Samiya Bilgin aus Schwetzingen, die von Joerg Steve Mohr aufgenommen, untermalt und geschnitten wurden, sinken in den Sommerschlaf.

Da aber so viele Eltern um eine längere Sendezeit der Kinderangebote gebeten haben, hat sich Mohr entschlossen, die aufgenommenen Stücke jeweils eine Woche lang auf die Seite www.theater-am-puls.de online zu stellen. Zu den Vorstellungen, die in den vergangenen Wochen jeweils sonntags zu sehen waren, gesellt sich nun noch ein besonderes „Bonbon“. Der Geschichtenfinder Enno Kalisch lädt am Sonntag, 21. Juni, zu einer Mitmachgeschichte ein. Die Kinder können sich mit all ihrer Fantasie in die Geschichte einbringen und gestalten auf diesem Weg die Geschichte entscheidend mit.

Die Angebote für Kinder werden ab diesem Sonntag, 14. Juni, jeweils eine Woche lang wie bisher kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Stream soll den Eltern und ihren Kindern Freude bereiten, dient allerdings auch dazu, die Schauspieler des TaP zu unterstützen. Da alle Schauspieler und Techniker seit Mitte März kein Geld mehr verdienen konnten, versucht Intendant Mohr alles Erdenkliche zu tun, um die finanzielle Not zu verkleinern. So freuen sich alle vom TaP, wenn Spenden auf das Konto eingehen.

Diese Stücke sind im Stream jeweils eine Woche unter www.theater-am-puls.de zu sehen:

14. Juni: Albin und Lila;

21. Juni: Der Geschichtenfinder;

28. Juni: Schneewittchen;

5. Juli: Sultan und Kotzbrocken;

12. Juli: Rapunzel;

19. Juli: Alles Pinguin, oder was?;

26. Juli: Die Bienenkönigin;

2. August: Der kleine Prinz;

9. August: Jorinde und Joringel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.06.2020