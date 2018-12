Trump zum Essen einladen?

Weihnachten ist oft die Zeit für neue Gesellschaftsspiele. Erst unter den Baum gelegt, werden sie an den Feiertagen gleich ausprobiert. Eines davon gab es bei uns, so ein richtiges interaktives Gruppenspiel mit vielen Aufgaben und Fragen. Eine davon war besonders interessant und beschäftigte die Runde bis spät in die Nacht: „Wenn Sie unter allen Menschen auf der Erde vier auswählen könnten, die Sie einmal zum Essen einladen dürfen, wer wäre das?“ – so stand es auf der Karte.

„Ich würde vier Obdachlose aus der Stadt einladen“, kam spontan als erste Antwort, die bis zum Schluss in der Sympathieskala ganz oben blieb. „Am liebsten meine Familie“, folgte als Zweites. Doch dann wurde es vielfältiger. Die Antwort „Heidi Klum, Lena Gercke, Toni Garrn und Gisele Bündchen“ (alles Models) kam natürlich aus einem männlichen Mund und genauso augenzwinkernd wie die Antwort „Vier von den Chippendales“ von weiblicher Seite.

Doch dann wurde überlegt und überlegt. Heraus kamen viele Antworten: Barack Obama, die Queen, Thomas Gottschalk, Iris Berben, Franz Beckenbauer, Vita-li Klitschko, Königin Silvia, Günther Jauch oder Karin Thaler von den Rosenheim-Cops. Eine Redaktionskollegin wäre sicher höchst glücklich über ihre Tischnachbarn Morten Harket (Sänger von A-ha), Ex-Fußballer Sebastian Kehl, „Bergdoktor“ Hans Sigl und Extremkletterer Franz Kammerlander. Ein neuhinzugekommener Gast meinte dann schließlich: „Ich würde Donald Trump, Horst Seehofer, Wladimir Putin und Viktor Orbán einladen, um ihnen mal richtig die Meinung zu geigen.“ Auch eine Idee. Da würden mir noch ein paar andere einfallen. Und wer wäre in Ihrer Viererrunde dabei?

