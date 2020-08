Tunnel auf B 535 bei Schwetzingen eine Woche gesperrt

Schwetzingen.Seit Einde Mai gilt auf der B 535 kurz vor dem Schwetzinger Tunnel in Fahrtrichtung Mannheim Tempo 30. Das hat bald ein Ende. In der Woche vom 24. bis 28. August wird die Beleuchtung und die Kabeltrasse an der Einfahrt zur Nordröhre repariert. Dazu muss dieser Abschnitt der Bundesstraße gesperrt werden. Eine Umleitung führt durch Plankstadt und wird ausgeschildert.

Grund für die aufwendigen Reparaturarbeiten war ein Unfall am 20. Mai. An diesem Mittwoch vor dem Himmelfahrtstag rasierte die offenstehende Heckklappe eines Müllfahrzeugs die Beleuchtung samt Kabelkanal an der Einfahrt des Tunnels auf eine Länge von fast 100 Metern ab. Die Heckklappe des Fahrzeugs hatte sich unmittelbar vor der Einfahrt in den Tunnel geöffnet. Die etwa 300 Meter vor dem Tunnel stehende Höhenkontrollanlage hatte nicht angeschlagen. Dort muss die Klappe also noch geschlossen gewesen sein. Der Fahrer eines unmittelbar danach fahrenden Container-Fahrzeugs hatte die Gefahr erkannt und spontan mit seinem Lastwagen die Einfahrt zum Tunnel versperrt. Damit verhinderte er eine größere Karambolage.

Seit dieser Zeit gilt aus Sicherheitsgründen ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern bei der Einfahrt in den Tunnel. So sollen sich die Augen der Verkehrsteilnehmer an die komplett anderen Sichtverhältnisse gewöhnen können.

Nach Angaben des Betriebsdienstleiters der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Knörzer, müssen rund 120 Speziallampen neu eingebaut, außerdem die Kabel für die Funk- und Brandschutztechnik des Tunnels wieder neu verkabelt werden. Da es sich bei den Lampen um Spezialanfertigungen handelt, die nicht sofort in beliebiger Menge verfügbar sind, habe man diese erst bestellen müssen

Nun wird ab Montag, 24. August, eine Fachfirma die Reparaturarbeiten erledigen, zunächst die beschädigten Teile abbauen und die neuen Kabeltrassen und 120 Leuchten montieren. "Wenn alles planmäßig läuft, wiurd nach dem Funktionstest der Beleuchtung am Freitag, 28. August der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben", erläutert Knörzer. Dann ist auch Tempo 30 wieder Geschichte.