Tunnel ist nachts voll gesperrt

Wie das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, ist der Tunnel an der Bundesstraße (B) 535 – Ortsumgehung Schwetzingen – wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an diesem Montag, 23. März, in Fahrtrichtung Heidelberg, am Dienstag, 24. März, und Mittwoch, 25. März, in beide Fahrtrichtungen sowie am Donnerstag, 26. März, in Fahrtrichtung Mannheim nachts voll gesperrt. Die Sperrungen sind jeweils zwischen 20 und 5 Uhr vorgesehen. Ab Freitag, 27. März, ist der Tunnel gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Umleitungen erfolgen jeweils über die Landesstraße (L) 630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen oder Kreisstraße (K) 4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt und sind ausgeschildert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020