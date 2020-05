Tunnel nach zehn Jahren schon reif für Sanierung?

„In den Erhalt und die Sanierung des Straßennetzes im Südwesten sollen 2020 trotz Corona-Krise rund 580 Millionen Euro investiert werden. Davon profitiert auch Schwetzingen, wo der Tunnel an der Bundesstraße 535 saniert werden soll“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne) vom Montag. Das ließ unsere Redaktion allerdings stutzen. Ein Tunnel, der gerade mal zehn Jahre lang in Betrieb ist, muss jetzt schon aufwendig saniert werden? Da kann doch etwas nicht stimmen, oder? Zweimal im Jahr sorgt die Straßenmeisterei des Kreises für die Wartung der Anlage zwischen Schwetzingen und Plankstadt, dann wird jeweils eine Tunnelröhre gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Beim Regierungspräsidium gab’s dann Klarheit über die vermeintliche Sanierung: „Der Tunnel Schwetzingen wird nicht saniert oder repariert, sondern betriebstechnisch nachgerüstet. Dabei wird eine digitale Tunnelfunkanlage eingebaut und DAB+ installiert. Da die Polizei seit einigen Jahren von Analog- auf Digitalfunk umgestellt wurde und Feuerwehr und Rettungsdienst sukzessive nachziehen, müssen die Tunnelfunkanlagen ebenfalls auf Digitalfunk umgerüstet werden“, erklärt die Fachabteilung auf Nachfrage von Pressesprecherin Clara Reuß.

„Die Arbeiten werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich im vierten Quartal 2020 ausgeführt und können wohl weitgehend ohne verkehrliche Beeinträchtigungen stattfinden. Lediglich für die Arbeiten an der Schlitzbandantenne im Tunnel muss die jeweils betroffene Tunnelröhre an zwei Wochenenden von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt werden“, so Reuß. Die Kosten belaufen sich auf 700 000 Euro. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.05.2020