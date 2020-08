Tunnel wird repariert - Umleitung bis Freitag

Schwetzingen.Der LKW-Unfall am 20. Mai 2020 hat in der Nordröhre des Tunnels der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) in Fahrtrichtung Mannheim erhebliche Schäden hinterlassen. Unter anderem sind Teile der Beleuchtung und der Kabeltrassen am Tunneleingang und Tunnel selbst auf einer Länge von knapp 100 Meter beschädigt worden. Eine vom Straßenbauamt im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises beauftragte Fachfirma repariert seit diesem Montag diese Unfallschäden. Dafür wurde die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Diese Sperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 28. August 2020, an. Eine Umleitung über Plankstadt ist ausgeschildert. (kaba/zg)