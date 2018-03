Anzeige

Im Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) finden in der kommenden Woche (KW 11) turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt, die eine nächtliche Vollsperrung erforderlich machen, teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises in einem Schreiben mit.

Planmäßig vorgesehen ist die Vollsperrung jeweils nachts in den Stunden zwischen 20 und 5 Uhr morgens. Die Termine für die Vollsperrung sind für Montag, 12. März, in Fahrtrichtung Heidelberg und Donnerstag, 15. März, in Fahrtrichtung Mannheim sowie Dienstag, 13. März, und Mittwoch, 14. März, in beide Fahrtrichtungen festgelegt.

Die Umleitungen erfolgen jeweils über die Landesstraße (L) 630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen oder Kreisstraße (K) 4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt und sind ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten. zg