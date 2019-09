Tunnelnutzung ist eingeschränkt

Das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises ist für die Sicherheit im Tunnel entlang der Bundesstraße (B) 535 Schwetzingen zuständig. Turnusgemäß stehen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an, die eine Sperrung der Tunnel erforderlich machen.

Laut einer Pressemitteilung wird der Tunnel am Montag, 9. September, in Fahrtrichtung Heidelberg nachts von 20 bis 5 Uhr, gesperrt. Am Dienstag, 10., sowie Mittwoch, 11. September, erfolgt eine Vollsperrung jeweils von 20 bis 5 Uhr. Am Donnerstag, 12. September, bleibt die Strecke in Fahrtrichtung Mannheim von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Der Tunnel ist am Freitag, 13. September, ab zirka 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Während der Wartung werden alle notwendigen Maßnahmen abgearbeitet, um den Verkehrsbereich im Tunnel in den Hauptverkehrszeiten vollumfänglich und störungsfrei betreiben zu können: Die Überprüfung der Brandmelde- und Lüftungstechnik, der Notruf- und Notbeleuchtungssysteme, der Energieversorgung, der Verkehrstechnik, der Löschwasseranlagen, der Funkanlagen und der Zentralen Leittechnik. Außerdem werden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen durchgeführt und die technischen Ausrüstungsgegenstände, der Tunnel und seine Entwässerungssysteme gereinigt.

Neben all den baulichen und technischen Sicherheitsvorkehrungen hängt die Tunnelsicherheit auch maßgeblich vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer ab, heißt es weiter in der Mitteilung: Durch eine angepasste und umsichtige Fahrweise können sie zur Sicherheit bei der Fahrt durch den Tunnel beitragen.

„Brenzlige Situationen entstehen meist durch Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer“, weiß Tunnelsicherheitsbeauftragter Benjamin May vom Straßenbauamt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. So mussten die Mitarbeiter der Behörde vermehrt gefährliche Überhol- und Wendemanöver im und vor dem Tunnel registrieren oder zweckentfremdete Nothaltebuchten, die für Pausen oder Telefonate genutzt werden. zg

Info: Pendler finden eine Übersicht der turnusgemäßen Sperrungen 2019 auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.09.2019