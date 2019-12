Über das Kind, das die ganze Welt verändert

Das Geschenk von Weihnachten konnten die Besucher der katholischen Gottesdienste der Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt wieder entdecken. In 15 Gottesdiensten von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag wurde das Weihnachtsgeheimnis auf vielfältige Weise verkündet und für die Menschen von heute erschlossen.

Begonnen wurde mit den Krippenfeiern am Nachmittag, zu denen besonders Familien mit Kleinkindern eingeladen waren. Dort wurde die Weihnachtsgeschichte mit Liedern und Krippenspielen erzählt. Bernhard Zöller, Isabel Hawranke und Kooperator Reinholdt Lovasz begleiteten die Feiern. In den Christmetten am Heiligen Abend gestalteten Pater Thomas Palakudiyil, in St. Josef mit Lydia Dörr als Solistin und weihnachtlichen Liedern von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach unter Orgelbegleitung von Wolfram Heid den Gottesdienst.

Theresa Bertrand singt solo

Geistlicher Rat Udo Mayer feierte in St. Maria mit dem Gedanken, „Weihnachten – ein Störfall?“ und weihnachtlicher Musik gestaltet durch die Solistin Theresa Bertrand, dem Kantor Dr. Reinhold Bertrand und dem Organist Walter Muth den Gottesdienst.

Den Höhepunkt bildete sicher die Christmette um 22.30 Uhr in St. Pankratius, die von adventlicher Musik vorbereitet und mit Weihnachtsmusik des 17. bis 20. Jahrhunderts durch Wolfgang Riedel festlich gestaltet wurde. Reinholdt Lovasz betrachtete in seiner Predigt das Kind, das die Welt verändert und allen, die im Dunkeln leben, Licht schenkt.

Besucher tauschen sich aus

Das Licht von Bethlehem, das die verschiedenen Pfadfindergruppen in alle Weihnachtsgottesdienste gebracht hatten, war ein Zeichen dafür. Erfüllt mit dem weihnachtlichen Licht konnten sich die Besucher der Gottesdienste nach den Feiern begegnen und besonders beim Umtrunk der Katholische Junge Gemeinde (KJG) Schwetzingen nach der Christmette in St. Pankratius die Weihnachtsfreude teilen.

Am ersten Feiertag fand im Hirtenamt in St. Pankratius die Feier seine Fortsetzung. Ein festlicher Höhepunkt an diesem Tag war die Messe in St. Maria, die durch den Kirchenchor mit der Hirtenmesse von Franz Schubert zusammen mit dem philharmonischen Orchester Heidelberg unter der Leitung von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler. Die Weihnachtszeit setzt sich bis zum Fest der Taufe des Herrn fort und wird auch am Jahreswechsel mit vielen Gottesdiensten das Weggeleit Gottes ins neue Jahr in der Betrachtung des menschgewordenen Gottessohnes im Kind von Bethlehem begangen und die Menschen für den Weg ins neues Jahr stärken.

