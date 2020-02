Über Marstall- und Hebelstraße

Die Haltestelle am Schloss muss wegen der Sanierungsarbeiten in der Karlsruher Straße ab Montag, 2. März, aufgehoben werden. Der BRN Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) hat in einer Pressemitteilung die betroffenen Linien, die in dieser Zeit umgeleitet werden, aufgelistet. Sie fahren entweder über die Marstall- oder Hebelstraße.

Linie 710 Richtung Mannheim: Fährt regulär, nur die Spätfahrten in Richtung Ketsch können die Haltestelle Schlossplatz nicht bedienen, es wird ersatzweise die Haltestelle in der Marstallstraße angefahren.

Linie 710 Richtung Schwetzingen Bahnhof: Diese Linie hält nicht an den Haltestellen Schloss und Bismarckstraße. Es gibt eine Ersatzhaltestelle in der Hebelstraße vor Einmündung Dreikönigstraße.

Linie 711 Richtung Mannheim: Fährt regulär.

Linie 711 Richtung Schwetzingen Bahnhof: Auch diese Linie fährt nicht über die Haltestellen Schloss und Bismarckstraße – die Ersatzhaltestelle in der Hebelstraße vor der Einmündung Dreikönig-straße wird stattdessen genutzt.

Linie 712 Richtung Walldorf: Diese Busse fahren nicht über den Schlossplatz, sondern zur Ersatzhaltestelle in der Marstallstraße.

Linie 712 Richtung Schwetzingen Bahnhof: Fährt regulär.

Linie 713: Diese Linie hält nicht an den Haltestellen Schlossplatz und Bismarckstraße, die Busse fahren also bis und ab dem Bahnhof. Die Spätfahrt Linien 713 bis 717, die am Freitag und Samstag nach Oftersheim fahren, halten nicht an der Haltestelle Schlossplatz, sondern fahren zur Ersatzhaltestelle in die Marstallstraße.

Linie 715 Richtung Krankenhaus: Diese Linie muss auch auf die Haltestelle Schloss verzichten, auch diese Busse fahren zur Ersatzhaltestelle in die Marstallstraße.

Linie 716 Richtung Schwetzingen Bahnhof: Die Busse dieser Linie halten ebenfalls nicht an den Haltestellen Schloss und Bismarckstraße. Sie fahren zur Ersatzhaltestelle in der Hebelstraße vor der Einmündung Dreikönigstraße.

Linie 717: Die Haltestelle Schloss ist auch für diese Linie gesperrt, diese Busse fahren zur Ersatzhaltestelle in die Marstallstraße. nina

