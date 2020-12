Überfall auf Rentnerin (72)

Eine 72-jährige Frau wurde bereits am Montagabend in Schwetzingen von zwei unbekannten Männern überfallen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Seniorin war gegen 18.30 Uhr in der Carl-Theodor-Straße zu Fuß in Richtung Gustav-Hummel-Straße unterwegs.

An der Ecke zur Gustav-Hummel-Straße entrissen die Täter der Rentnerin die über die Schulter getragene Handtasche, in der sich neben einer braunen Ledergeldbörse auch das Mobiltelefon und der Schlüsselbund der Frau befanden. Die dunkel gekleideten Männer flüchteten in Richtung Bahnhof.

Das Opfer beschreibt sie wie folgt: zirka 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Jeans und dunkle Jacken.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0621/174-44 44 zu melden. pol

