Über’s Handy mit dabei

Soziale Netzwerke wie zum Beispiel WhatsApp führen oft ganz unterschiedliche Erlebniswelten in „Echtzeit“ zusammen. So erlebt in den vergangenen Tagen in einer Freundesgruppe. Nach dem letzten gemeinsamen Essen ging ein Teil auf Reisen. Unser Weg führte nach Bayern, wo wir am Starnberger- und Ammersee einige sonnige Tage verbrachten, während es einen Freund zu seiner Nord-Traumreise in die Kälte zog. Mit Zug und Schiff unterwegs, ließ er uns täglich mit faszinierenden Bildern dabei sein.

Aus unseren vergleichsweise südlichen Gefilden ging es für ihn über Kiel nach Norwegen. Von Oslo über die mit 280 000 Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes Bergen, der ehemaligen Hansestadt mit vielen bunten Holzhäusern, und Kirkenes an der Grenze zu Russland, ging es in eine der nördlichsten Städte der Welt, Hammerfest. Manche Orte der Reise musste man erst mal nachschlagen. Während wir mit der S-Bahn einen kurzen Ausflug ins nahe München machten, fuhr er mit dem Schiff an Eisbergen vorbei. Konnten wir nachmittags ohne Pullover im Biergarten direkt am Ammersee sitzen, zeigten seine Fotos ihn teilweise dick vermummt in Jacke und Kapuze.

Inzwischen von unserer Kurzreise zurückgekehrt, ist eine weitere Freundin unterwegs, sie fährt nach Kroatien und wird hoffentlich entspannte Tage an der adriatischen Küste verbringen. Schön, wenn beim Ostertreffen der Runde sowohl die „Reise-nachrichten“ über große oder kleinere Reisen, als auch die Erlebnisse der Zuhausegebliebenen unter dem Motto „Genieße den Tag“ stehen können.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.04.2019