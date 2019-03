Übung endet im Einsatz

Die Feuerwehr Schwetzingen hat am vergangenen Wochenende einige Ausbildungen durchgeführt. Noch während am Freitag in der Standortausbildung das Thema „Tragbare Leitern“ und deren Anwendung behandelt wurde, alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr um 21.51 Uhr zu einer Türöffnung in die Dortmunder Straße, zu der der Einsatzleitwagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug ausrückten.

Am darauffolgenden Tag stand die Ausbildung der Absturzsicherungsgruppe ab 8.30 Uhr an, als um 11.02 Uhr die Leitstelle während der Ausbildung zu einer Hilfeleistung an den Bahnhof alarmierte. Dort war an einem Gleis die Oberleitung gerissen, so dass dieser Bereich abgesichert werden musste und durch den Bahnmanager eine Erdung der Oberleitung durchgeführt wurde.

Tür muss geöffnet werden

Noch in diesen bestehenden Einsatz hinein, wurde um 11.21 Uhr die Hilfe der Feuerwehr für eine Türöffnung in der Hildastraße angefordert. Nach dem samstäglichen Arbeitsdienst ab 14 Uhr wurde die Feuerwehr dann nochmals zu einem Flächenbrand auf die Bundesautobahn 6 um 18.16 Uhr gerufen. Hier konnten die Freiwilligen jedoch kein Feuer finden.

Ebenso endete an diesem Samstag auch die mehrwöchige Grundausbildung einiger Schwetzinger Feuerwehrangehöriger. ma/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019