Begeisternde Rocksongs aus eigener Feder, „uff deitsch un uff pälzisch“, gibt es im Walzwerk Café am Freitag, 13. März, ab 21 Uhr zu hören. Der Eintritt ist frei.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, spielen „Paradox“ ausschließlich Eigenkompositionen. Meist in Deutsch, teilweise in Englisch, einiges auch in „pälzischem“ Dialekt, wie zum Beispiel bei „Ich kann net dein Kumbl sei“ oder „Zurick noch Landaach“. Durch die Offenheit für verschiedene Musikstile entsteht eine abwechslungsreiche Mischung sehr persönlicher Songs, unterschiedlich und dennoch unverwechselbar.

Dass die Musik funktioniert und Spaß macht, hat „Paradox“ schon bei vielen Gigs und Kneipenauftritten bewiesen. Sie rocken elektrisch oder können alternativ vieles davon auch „in Holz“ – also mit akustischen Gitarren und Cajon – und immer mit Lust an den eigenen Songs. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020