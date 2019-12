Ullmann-Konzert für daheim

Nachdem Stephan Ullmann unter dem Titel „Unplugged, mit Streichern und Gästen“ am 7. März dieses Jahres die Bühne im Rokokotheater von Schloss Schwetzingen rockte, präsentierte der Mannheimer Musiker nun eine DVD dieses Konzerts.

Das Kooperationsprojekt der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit der Stadt Schwetzingen war im März 2018 erfolgreich mit Freddy Wonder und seiner Combo gestartet – im Frühjahr dieses Jahres stand der zweite Termin in der Reihe „Rokoko rocks“ mit Stephan Ullmann im Rokokotheater auf dem Programm. Mit seiner Band und einem achtköpfigen Streicher-Ensemble um den Violinisten Klaus Marquardt brachte Ullmann Songs seines Albums „Alles anders“ sowie neue Titel auf die Bühne. Mit als Gäste dabei waren Lucy Diakovska (bekannt von der Band „No Angels“), Deborah Lee, Markus Zimmermann und Laith Al-Deen.

Jetzt präsentierte Stephan Ullmann die DVD seines erfolgreichen Konzerts, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dass dieser grandiose Auftritt nun auf einer DVD verewigt ist, darüber freuen wir uns sehr. Das ist eine tolle Erinnerung an eine großartige Veranstaltung in unserem Schlosstheater“, sagt Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen.

Video Lokales Schwetzingen: "Rokoko rocks" 2019 - mit Stephan Ullmann und Gästen Schwetzingen. Was für ein Konzertabend! "Sephan Ullmann unplugged mit Streichern und Gästen" hieß es am Donnerstag, 7. März 2019, im Rokokotheater Schwetzingen zur zweiten Auflage von "Rokoko rocks". Hier eine ganz, ganz kleine Impression ...

Die DVD ist an der Schlosskasse sowie bei der Tourist-Information der Stadt Schwetzingen in der Dreikönigstraße zum Preis von 16 Euro erhältlich. zg

Info: Einen Videoeindruck von „Rokoko rocks“ gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

