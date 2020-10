Bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Schwetzingen von Bündnis 90/Die Grünen stellte Landtagskandidat Dr. Andre Baumann, selbst Mitglied der Schwetzinger Grünen, sein Wahlprogramm vor. „Vielen Parteien geht es in erster Linie um Macht, uns Grünen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und die großen Herausforderungen der nächsten zehn Jahre zu lösen“, betonte Dr. Baumann laut einer Pressemitteilung.

Die nächsten fünf bis zehn Jahre, so Baumann, werden in Baden-Württemberg und ganz Deutschland für viele Entwicklungen entscheidend sein. Für ihn steht ein gesundes Klima obenan – und damit meint er auch ein gesundes soziales Klima. „Dazu bedarf es eines gesunden Wirtschaftens, wir brauchen Wohlstand aus der Verbindung von Ökonomie und Ökologie“, so die Mitteilung.

Dabei muss es gelingen, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln. Für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Automobilbranche muss die Wende hin zu klimaverträglichen Antriebstechniken forciert werden. Auch im Gesundheitsbereich will Dr. Baumann Schwerpunkte setzen. Wie wichtig dies ist, habe auch die Corona-Krise gezeigt.

Wirtschaftlicher Faktor

Gesundheit ist aber nicht nur eine sozialpolitische Aufgabe, sondern ebenfalls ein wirtschaftlicher Faktor. Viele meist mittelständische und kleine Firmen in Baden-Württemberg leisten einen wichtigen Beitrag zur Medizintechnik und Entwicklung der Medizintechnologie. Solche Firmen, wo notwendig, durch das Land zu unterstützen, fördert auch den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Die Corona-Krise habe offengelegt, dass auch die Schulausbildung gestärkt werden müsse. Notwendig ist eine Bildungsoffensive, so Dr. Baumann. Dazu gehöre eine funktionierende Digitalisierung an den Schulen. „Um den Wald mache ich mir große Sorgen“, sprach er ein weiteres Problemfeld an. Manche Forstexperten würden bereits zahlreiche Waldbereiche in Baden-Württemberg aufgeben. „Wir können es uns nicht erlauben, Zeit zu verlieren“, appellierte Baumann und meinte damit nicht nur den Wald, sondern auch die anderen Schwerpunkte, für die er sich als Landtagsabgeordneter einsetzen möchte. zg

