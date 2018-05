Anzeige

Von großem Interesse für die Leser dürfte das Kapitel „Wie kam das kurfürstliche Gemüse nach Schwetzingen“ sein, in dem Wolfgang Schröck-Schmidt auf die Geschichte des „höfischen Gemüses“ eingeht und zudem erklärt, was dem Buch den Titel gegeben hat: Bartolomeo Sacchi empfiehlt in seinem Kochbuch „De Honesta Voluptate“ von 1475, dass „Spargelspitzen in Weißwein gesotten ...“ ihre Wirkung am besten entfalten.

Wie Spargel nach dem Zweiten Weltkrieg angebaut wurde, daran erinnert Albert Fichtner (*1929) im Gespräch mit Schröck-Schmidt. Joachim Kresin setzt dem Hofgärtner Gustav Adolph Unselt (1866 – 1924) ein Denkmal. Dieser hat durch Anbau und Züchtung die Grundlagen des Schwetzinger Spargels geschaffen und zum berühmten „Meisterschuss“ entwickelt.

Zum Ruf Schwetzingens als Spargelstadt trug auch der Konservenfabrikant Max Bassermann (1844 – 1911) bei, dessen Leben und Wirken Birgit Rechlin vergegenwärtigt. Der in Dosen konservierte Spargel wurde von hier in die ganze Welt verschickt.

Über die Darstellung des Edelgemüses in der Kunst gibt Professor Josef Walch Auskunft. Er erwähnt die älteste Abbildung des Spargels, das Wandgemälde aus Pompeji (10. v. Chr.), die Spargelgemälde des Niederländers Adriaen Coorte und das berühmte Spargelbild des französischen Malers Edouard Manet, ein impressionistisches Meisterwerk.

Der Blick auf die Kunst

Aber auch Arbeiten des 20. Jahrhunderts, wo das Thema Spargel in satirischer, humoristischer oder abstrakter Weise umgesetzt wird, einschließlich seiner erotischen Komponente, führt Walch an sowie jene von Bernhard K. Becker, Heinz Friedrich, dann eigene Arbeiten und die seiner Künstlerkollegen Jessen Oestergaard oder Karin Schmiedebach. In der Wiedergabe des Kopialbuchs von 1668 kann auch die erste Erwähnung des Spargelanbaus in Schwetzingen nachgelesen werden. Versehen mit einem Vorwort des Oberbürgermeisters Dr. René Pöltl und Schröck-Schmidt sowie mit ausführlichen Literaturhinweisen, ist der vorliegende Band ein Schlüsselwerk im Jubiläumsjahr, besonders auch, weil es den Blick des Lesers für Spuren und Zeichen schärft, die vom Wandel der Zeit erzählen.

Montag, 28.05.2018