Umleitungen erforderlich

Speyer.In den nächsten Tagen kommt es in der Stadt zu einigen Sperrungen. Am Donnerstag, 24. September und Freitag, 25. September, wird die Straße Am Technik Museum in Fahrtrichtung Industriestraße gesperrt. Im Nachgang zur umfangreichen Sanierung der Industriestraße werden an diesen Tagen noch einige Nacharbeiten ausgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Geibstraße, Am Neuen Rheinhafen und die Heinkelstraße zur Industriestraße.

Zudem ist der Parkplatz der Stadthalle am Montag, 28. September, und Dienstag, 29. September, wegen einer Veranstaltung ganztägig für den Individualverkehr gesperrt. Auch Jahres- und Monatsparkscheininhaber dürfen an diesen Tagen ihre Fahrzeuge nicht dort abstellen. Aufgrund von Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke wird die Otto-Mayer-Straße auf Höhe der Hausnummer 10 ab Montag, 28. September, bis voraussichtlich 27. Oktober für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Bäume werden gepflegt

Aufgrund von Baumpflege- und -fällarbeiten ist am Dienstag, 6. Oktober, zwischen 8 und 16 Uhr, eine Vollsperrung des Brückenbereichs im Brucknerweg, inklusive der Brückenauf- und -abfahrt, erforderlich. Der Verkehr für die Lehárstraße ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Zufahrt zum Restaurant Waldschlössel ist nur über Dudenhofen möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020