Umsatzeinbußen bei jedem fünften Betrieb

Für Dr. Andre Baumann ist klar: „Ohne Bäcker kein Brot. Ohne Elektriker kein Licht. Und ohne Friseure sähen wir aus wie Catweazle.“ Zu einem handwerkspolitischen Gespräch traf sich der Schwetzinger Landtagskandidat der Grünen virtuell mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann, und Hauptgeschäftsführer Jens Brandt. Aus Sicht von Baumann ist ein starkes Handwerk von fundamentaler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung des Politikers.

Das Handwerk wurde von der Corona-Krise unterschiedlich beeinflusst: „Ein Friseurbetrieb wurde härter getroffen als das Bauhandwerk, das weitgehend durchgearbeitet hat. Das Handwerk in der Rhein-Neckar-Region ist aber unter dem Strich vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen“, berichtete Hofmann. „Die Handwerksbetriebe sind jedoch noch weit vom Normalbetrieb entfernt.“ Hofmann berichtete von einer langsamen Erholung der Handwerkswirtschaft zum Ende des dritten Quartals. Angesichts der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen sei die Umsatzentwicklung vergleichsweise gut, läge aber deutlich unter dem Vorjahresergebnis. „Höhere Umsätze verzeichnete in den letzten Wochen gut jeder dritte Betrieb, während jeder fünfte über Umsatzeinbußen klagt.“ Beim Blick in die Zukunft mache sich verhaltener Optimismus breit. Drei von fünf Handwerksbetrieben erwarteten ein Fortbestehen der aktuellen Geschäftslage.

Baumann berichtete, dass in der Krise Bund und Land gut an einem Strang in dieselbe Richtung gezogen hätten. Eine Bitte richtete Hofmann an die Politik: „Wir brauchen in den nächsten Monaten Aufträge gerade durch die Kommunen.“ Städte und Gemeinden sollten jetzt in die Infrastruktur investieren, auch um das örtliche Handwerk zu unterstützen. „Handwerksbetriebe zahlen vor Ort Steuern und bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Es mehren sich jedoch Hinweise, dass Kommunen versuchen, ihre Haushalte zu konsolidieren.“ Baumann sagte Unterstützung zu, wies aber auf die kommunale Selbstverwaltung hin. „Die Kommunen wurden auch darum vom Land finanziell deutlich gestärkt, damit sie zeitnah investieren. Ich wünsche mir, dass sie die eine oder andere Planung aus der Schublade holen, mit Förderung des Landes umsetzen und dadurch die Konjunktur ankurbeln.“

Ausbildungskurskosten senken

„Wie stehen Sie zum Elektroauto und wie zur Brennstoffzelle?“, wollten die Gesprächspartner von Baumann wissen. Dieser erklärte, dass jede der beiden Antriebstechnologien ihre Vorteile habe. „Im Moment ist der batterieelektrische Antrieb beim Auto deutlich vorteilhafter. Um die gleiche Strecke mit einer Brennstoffzelle zu fahren, muss fünfmal so viel Strom verwendet werden wie mit einer Batterie. Beim Auto gilt also: Lieber den Strom direkt nutzen, als ihn durch den Elektrolyseur zu jagen.“ Bei Lkw spreche dagegen viel für eine Brennstoffzelle. Baumann berichtete vom Strategiedialog Automobilwirtschaft des Landes. „Die emissionsfreien Autos und Laster sollen größtenteils bei uns vom Band rollen.“ Auch sei es gut, dass Handwerksfirmen bei der Anschaffung von E-Fahrzeugen besonders hoch gefördert worden seien.

Hofmann wies auf den Fachkräftemangel im Handwerk hin. Baumann erwähnte die eingeführte Meisterprämie, mit der mehr Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung geschaffen worden sei. Er plädiert dafür, die Kosten der Ausbildungskurse und -prüfungen weiter zu senken – denn das Handwerk werde gebraucht. Es spiele etwa eine zentrale Rolle für eine erfolgreiche Energiewende. „Für die neue energieeffiziente Heizung im Keller, für die Montage der Photovoltaikanlage auf dem Dach und für eine optimale Wärmedämmung des Eigenheims – dafür brauchen wir Handwerker.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020