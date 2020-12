Umweltschutz spart hier auch bares Geld

Das Schwetzinger Druckhaus Media Express macht beim Besuch des Grünen-Landtagskandidaten Dr. Andre Baumann deutlich, dass es die Bereiche Ökologie und Ökonomie perfekt kombiniert und für die Zukunft gut gerüstet ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

„Ökologie und Ökonomie sind zwei Seiten einer Medaille. Das Druckhaus zeigt, dass ein nachhaltiges Wirtschaften möglich ist“, so Baumann. Geschäftsführer Dieter Völker stellt ihm seinen Betrieb, seine Druckmaschinen und Leistungen vor. Er ist stolz, dass er sein Unternehmen nachhaltig betreibt. „Für uns ist Umweltschutz selbstverständlich und wir setzen das ganz konsequent um“, berichtet Völker. „Wir sparen Energie ein, wo wir nur können: mit LED-Lampen, einer effizienten EDV und mit hochmoderner Drucktechnik.“ Die Maschinen reduzierten den Ressourcenverbrauch deutlich. „Wir verbrauchen weniger Papier, weil wir weniger Fehldrucke produzieren – und damit auch weniger Toner“, so Völker. Der sei biologisch abbaubar. Das Papier, das das Schwetzinger Unternehmen verwendet, sei ökologisch hochwertig zertifiziert oder reines Recyclingpapier. Baumann zeigte sich begeistert, auch weil so gut wie kein Abfall entstehe. Verbrauchsmaterialien würden in speziellen Rückholsystemen recycelt.

Andre Baumann lobte das Unternehmen für seine konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. „Wer Ressourcen einspart, tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern spart auch Kosten ein“, sagt Baumann.

In Baden-Württemberg fördere man die Zusammenführung von Ökologie und Ökonomie – und hier ganz besonders die Transformation der Prozesse. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020