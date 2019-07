Unbändige Spielfreude auf vier Saiten

Als Jazzrock-Legende Chick Corea 1972 mit seiner Band das Album „Return to Forever“ aufnahm, wurde die Bassgitarre von ihm gespielt. Heute ist er selbst längst ein Superstar: Jazz-Fusion-Könner Stanley Clarke gastiert mit seiner Gruppe „The Message“ im Juli noch in Ljubljana, Cordoba, Santa Fe und Phoenix, am Freitagabend trat er aber erst einmal in der Wollfabrik auf (wir berichteten auch

...