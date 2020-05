Unbekannter entblößt sich

Ein Unbekannter hat sich mehreren Frauen in unsittlicher Weise gezeigt. Am Samstag, 2. Mai, ist ein Mann gegen 15.45 Uhr einer Joggerin im Maschinenweg entblößt gegenübergetreten. Bereits am Nachmittag des 16. April hatte ein Unbekannter mit seinem Verhalten jeweils eine Frau in der Hebelstraße und im Bereich Großer Krautgartenweg belästigt.

Ob es sich um dieselbe Person handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In allen Fällen wurde das Aussehen des Mannes, der ein Fahrrad mit sich führte, so beschrieben: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Haare und nordafrikanischer Phänotyp. Wer Hinweisen geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg (Telefon 0621/1 74 44 44) melden. pol

