Unbekannter springt auf Güterzug

Schwetzingen.Ein Unbekannter ist im Schwetzinger Bahnhof auf einen Güterzug gesprungen und hat dabei eine Verbindungsstange zwischen zwei Waggons gelockert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Demnach fiel dem Lokführer im Bahnhof zunächst eine Personengruppe auf. Als der Zug sich in Bewegung setzte, sah er eine Person auf den Zug springen. Der Lokführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Am Waggon konnte er die Person anschließend nicht feststellen. Pflichtgemäß überprüfte er den Zug und stellte dabei die gelockerte Kupplungsstange fest, die zur sicheren Verbindung der Waggons benötigt wird. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen sollen sich unter Telefon 0721/12 01 60 melden. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.02.2021