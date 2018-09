Und plötzlich war sie weg

Aufregung in dieser Woche im Schälzig: Einer Anwohnerin kam dort eine schwarze Mülltonne abhanden. Sie stellte sie abends raus, morgens kamen die Müllmänner wie gewohnt – doch dann war die Tonne weg! Wurde sie gestohlen? Oder hat versehentlich ein Nachbar eine falsche mitgenommen? Die Anwohnerin begab sich auf die Suche, durchkämmte die gesamte nähere Umgebung. Nichts. Sie fragte die Nachbarn, ob sie mehr schwarze Tonnen als vor der Müllabfuhr hätten. Ergebnislos. Das Ding war weg.

Weil sie die Tonne jedoch erstens dringend brauchte und die Leerung zweitens bei der Abfallwirtschaft (AVR) verrechnet wird, rief sie schließlich die AVR an, um den Verlust mitzuteilen und auch gleich eine neue zu bestellen.

Da die Überraschung: Bei der AVR wusste man längst Bescheid. Wie: Hatte die Tonne etwa ihren Dienst quittiert und war zurück zu ihrem Auftraggeber gegangen? Nun: so ähnlich. Der Müllwagen hatte den großen Kübel samt Inhalt verschluckt. Das kann, war auf Nachfrage dieser Zeitung bei der AVR zu erfahren, schon ab und zu passieren, etwa wenn die Tonne zu schwer ist oder der Kamm am Behälter defekt ist. Die Mitarbeiter würden dann, so die AVR-Sprecherin weiter, das Unternehmen „so schnell wie möglich“ – maximal innerhalb einer Woche – informieren. Weitere Kosten für die Kunden würden nicht entstehen, eine neue Ersatztonne komme ohne Aufschlag ins Haus. Die Kunden würden schriftlich über die Lieferung des neuen Behälters informiert. „Auch der Kunde selbst kann den Verlust seiner Tonne bei uns melden“, hieß es seitens der AVR.

Für die Anwohnerin im Schälzig war das Ganze freilich ein Schreck und mit Aufwand verbunden. Womöglich hätte sie sich sogar gefreut, wenn die AVR – die ja nun schon von dem Dilemma wusste – bei ihr mal angerufen hätte, die verschluckte Tonne wurde ja identifiziert. So wären der guten Frau einige Aufregungen und Umstände erspart geblieben. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp in Richtung AVR in Sachen „Bürgernähe“ und „Kundenservice“ fürs nächste Mal.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018