Und schon ist Ostern

Kaum sind die Nikoläuse weitergezogen oder aufgegessen, der Valentinstag mit Süßigkeiten, Blumen und Düften erfolgreich überstanden und auch die närrischen Tage mit den alkoholischen, süßen und salzigen Kalorienspendern vorbei, schon haben die Marketingleute die Planungen für die Osterwerbung abgeschlossen.

Die ersten Spots laufen schon und in vielen Geschäften stehen bereits die Vorboten dieses nächsten Großereignisses: Osterhasen in jeglicher Form und unzählige weitere Artikel mit dem verlockenden Vornamen „Oster“ vermehren sich rasant. Ein Ausweichen wird in den nächsten Tagen und Wochen immer weniger möglich sein.

Müssen diese Aktivitäten aber wirklich ohne spürbare Pause stattfinden – ohne dieses erwartungsvolle Freuen auf ein nächstes Ereignis? Wir kennen es ja von bestimmten Radiosendern, die Musik ohne Unterbrechung laufen lassen, damit ja kein Hörer in der Sekunde zwischen zwei Titeln abspringt. So kaugummiartig, wie inzwischen manche Radioprogramme wirken, ist es gefühlt mit unseren Festivitäten.

Unsere Zeit ist zweifellos so schnelllebig, dass man selbst Horrorthemen nicht richtig folgen kann, weil schon die nächste „Nachricht“ für Aufregung sorgt. Gerade die traditionsreichen Feier- und Festtage hätten es verdient, nicht im Strudel der alltäglichen Themen unterzugehen. Die Erlebnisse und der Genuss wären dadurch sicher noch intensiver und die Geschäftsleute kämen trotzdem auf ihre Kosten.

