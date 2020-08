Das Konzert findet an diesem Mittwoch bei gutem Wetter am Minervatempel statt. © ssg

Ein weiteres außergewöhnliches Programm an einem ungewöhnlichen Ort im Schlossgarten Schwetzingen – das bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg an diesem Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr. Es erklingen Flötenquartette des 18. und 19. Jahrhunderts am Minervatempel. Das Konzert findet in Kooperation mit der Musikschule Schwetzingen statt.

Dr. Ralf Wagner, für Schloss Schwetzingen zuständiger Konservator der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, wird das Programm mit einem Vortrag einleiten. Moderiert wird die Veranstaltung von Yevgine Dilanyan von der Forschungsstelle „Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert“ der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Der Inhalt des Konzertprogramms orientiert sich am Themenjahr 2020 „Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die drei Flötenquartette laden die Zuhörer zu einer musikalischen Zeitreise ein, die die vergessene Schönheit dieser Melodien in den Mittelpunkt stellt und am Minervatempel endet. Und sie erinnert auch an den Bauherrn des paradiesischen Schlossgartens: Kurfürst Carl Theodor wirkte als Flötist bei Quartettaufführungen in Schwetzingen mit. Diesmal spielen Christoph Rox (Flöte), Christine Rox (Violine), Olga Becker-Tkacz, (Viola), Anne Johnson-Zander (Viola) und Mirjam Rox (Violoncello). Der Eintritt beträgt 7 Euro, Jahreskarteninhaber sind frei. Bei Regen findet das Konzert im Mozartsaal statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.08.2020