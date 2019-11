Unendliche Geschichte

Als sich der Gemeinderat vor mittlerweile zehn Jahren erstmals mit einer Machbarkeitsstudie für die Konversionsflächen beschäftigte, waren es noch Visionen, was dort entstehen könnte. Als die US-Army Ende 2012 auszog, wurde die Ideen konkreter und reichten von neuem Stadtteil bis Gewerbepark. Und selbst als 2016 die jetzt vorliegende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, war die Hoffnung groß, dass Schwetzingen hier perspektivisch eine neue Entwicklungsfläche mit enormem Potenzial bekommen könnte. Doch jetzt – rund dreieinhalb Jahre später – liegt zwar eine spannende Studie vor, mit der die Stadt aber vorerst nichts anfangen kann.

Bundeswehr und Land investieren ja nicht Millionen in eine Sanierung, um dann schon bald wieder auszuziehen. Und wer weiß, ob nicht doch noch die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge dorthin kommen wird. Jedenfalls wird sich der gerade neu gewählte Gemeinderat in seiner Legislaturperiode nicht den Kopf zerbrechen müssen, was mit den Kasernen passiert, wenn überhaupt vielleicht das Nachfolgegremium. Aber dann muss wahrscheinlich erst einmal die Machbarkeitsstudie aktualisiert werden oder es gelten ganz neue Vorschriften.

Schade ist, dass dort ungenutzte Gebäude stehen, die etwa von Vereinen als dringend gesuchte Lager- oder Proberäume genutzt werden könnten. Ganz zu schweigen von der Sporthalle der US-Army.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019