Schwetzingen.Als ein Linienbus gestern gegen 16.45 Uhr die Südtangente in Richtung Kreisel befuhr, löste sich ein Bauteil und schlug in der Seite eines entgegenkommenden Pkw ein. Als dieser deswegen bremste und herumschleuderte, fuhr noch ein VW-Bus in die Unfallstelle. „Damit war die Südtangente sofort blockiert“, teilte Feuerwehkommandant Walter Leschinski gestern Abend unserer Zeitung mit.

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Im Bus sei nur der Fahrer gesessen, in den anderen beteiligten Fahrzeugen drei Personen.

Aufgrund des Alarmstichwortes „Bus“ wurde sofort die Feuerwehr Schwetzingen alarmiert, die mit insgesamt 17 Mitglieder ausrückte. Es sei niemand eingeklemmt gewesen, trotzdem habe man den Rettungsdienst bei der Betreuung der Personen unterstützt. Die Südtangente sei dann an der Einmündung Markgrafenstraße und am Kreisel Scheffelstraße durch Feuerwehrkräfte gesperrt worden. „Dies wiederum hatte ein Verkehrschaos in der Stadt zur Folge“, berichtete Leschinski weiter.