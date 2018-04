Anzeige

Die Polizei sucht dringend Zeugen für einen Unfalls, der sich am Montag kurz nach 11 Uhr auf der B 291/L 598 ereignet hat.

Eine 40-jährige VW Golf-Fahrerin befuhr die B 291 von Schwetzingen in Richtung Walldorf und wollte an der Kreuzung mit der L 598 nach links in Richtung Sandhausen abbiegen, als ein unbekannter Autofahrer die Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 40-Jährige ihr Auto. Ein dahinter befindlicher Fahrer konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf – die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Trotz ihrer Aufforderung, die Personalien auszutauschen, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Mitgenommen von dem Geschehen konnte die 40-Jährige den Fahrer des Wagens – eventuell ein blauer SUV – nur ungenau beschreiben. Er soll 50 bis 55 Jahre alt, groß und von kräftiger Statur gewesen sein, trug eine graue Jogginghose, kurze, dunkle Haare und hatte mehrere kleine Muttermale im Gesicht.