Ungeniert und unkaschiert

In ihrem Metier sind die beiden Götter. Niemand sonst schießt so gezielt unter die Gürtellinie und behält trotz allem stets die Contenance. „Mundstuhl“ zündete mit seinem neuen Programm „Flamongos-Tour“ in der Alten Wollfabrik ein gigantisches Feuerwerk der politischen Unkorrektheiten. Und das dermaßen breit, dass keine gesellschaftliche Gruppe unberücksichtigt blieb. Zuallerletzt sie

...