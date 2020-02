Ungestörter Nestbau

Kreis.Wer seinen Garten für das Frühjahr fit machen möchte, hat noch im gesamten Februar Zeit, Bäume in Form zu bringen oder zu fällen, Hecken zu schneiden oder zu entfernen.

Denn solche Arbeiten sind nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich nur noch bis Ende Februar erlaubt, heißt es in einer Pressemitteilung der Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises.

Lebensstätten nicht beschädigen

Wie die Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitteilt, gilt diese Regung auch für das Zurückschneidern von Röhrichten und dient dem allgemeinen Schutz von Pflanzen und Tieren, insbesondere brütender Vögel, die für den Nestbau ungestörte Baumkronen, Hecken und Büsche benötigen. Innerhalb der Schutzfrist vom Sonntag, 1. März, bis zum Mittwoch, 30. September, sind schonende Form- und Pflegeschnitte zulässig. Ausnahmen sind – in Abstimmung mit der UNB – unter anderem bei Verkehrssicherheitsmaßnahmen möglich, wenn diese nicht auf andere Weise oder zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden können. Auch bei den zulässigen Rückschnitten muss darauf geachtet werden, dass keine Brut- oder Lebensstätten beschädigt oder gar zerstört werden. zg

Info: Fragen an die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde per E-Mail an landwirtschaft-naturschutz@rhein-neckar-kreis.de

