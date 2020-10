Unrat im Gebüsch entsorgt

Säcke voller Müll, alte Stiefel, eine leere Packung Orangensaft – der Wald gegenüber der Tompkins Barracks und der Hundewiese an der Friedrichsfelder Landstraße gleicht in manchen Teilen einer Müllhalde. Hier wird einfach abgeladen, was zu Hause nicht mehr gebraucht wird. Ein Leser, der anonym bleiben möchte, ist verärgert, als er von dem vielen Müll erzählt. Matratzen habe er schon gefunden, Roste und sogar große Akku-Batterien und Feuerlöscher.

„Einmal habe ich vier Säcke mit Eternit, also Faserzement, gefunden“, erklärt er, als er unserer Zeitung den Abfall im Waldstück zeigt. Ein aufgebrochener Zigarettenautomat sei auch schon einmal im Gebüsch gelegen. Außerdem habe er einmal einen Haufen geschnittenes Brot entdeckt.

Ort auf Karte eingezeichnet

Die Müll-Hotspots fotografiere er mit einer Kamera und zeichne sie auf einer Karte ein. Beides übergebe er dann den zuständigen Mitarbeitern im Rathaus, „die sich dann schnell darum kümmern, dass der Unrat entsorgt wird“.

Unser Leser ärgere sich vor allem über die Verursacher – 50 bis 60 Bilder von Müll habe er mittlerweile bereits entwickeln lassen. Das Schlimme sei für ihn, dass die Verursacher meist ungestraft davonkommen. Die Stelle gegenüber den Tompkins Barracks und der Hundewiese habe unser Leser bereits der Polizei gemeldet und auch im Rathaus ist der Müll in diesem Gebiet beim Bauhof bekannt. „Wir kennen das Problem. Aktuell wird noch die Zuständigkeit geklärt, da dieser Bereich eventuell zum Bahngelände gehört“, erzählt Andrea Baisch, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Bald werde der Müll allerdings weggeräumt. caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020