Der Honig, der den Namen „Landesgold – Schwetzinger Schlosshonig“ trägt, reiht sich nun in die Honig-Edition der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs ein und ergänzt das Themenjahr „Von Tisch und Tafel“, das Essen und Trinken in den Fokus stellt. Viele der Nahrungsmittel, die heute alltäglich sind, waren im 17. und 18. Jahrhundert noch luxuriöse Exoten. An den Höfen aber gab es sie bereits. Zitrusfrüchte, Granatäpfel und Ananas wuchsen in Kübeln und überwinterten in den Orangerien. Kaffeebäume gediehen in Schwetzingen so gut, dass mit der Ernte der komplette Bedarf des Hofes gedeckt wurde. Auch der Honig war dabei sehr wichtig: Bis in das 18. Jahrhundert war er das einzige Süßungsmittel – bis die Zuckerrübe aufkam.

Erhältlich ist der Honig ab sofort im Schloss-Shop. 250 Gramm kosten 4,90 Euro, 500 Gramm gibt es für 7,90 Euro. Erste Gläser sind bereits ins Ausland verkauft, nach Russland und in die Türkei, berichtet Großhans.

Wer einen Blick auf die Bienenvölker werfen mag: Während der Führung „Das süße Gold“ ist das möglich und zwar am Samstag, 4. August, um 16 Uhr. Auf Anfrage bietet Großhans außerdem Führungen für Gruppen an, aber nur noch in diesem Monat. cat

