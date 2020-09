Unsicherheit bremst Neueinstellungen

Im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen ist die Arbeitslosigkeit von Juli auf August um 130 auf 3 051 Personen gestiegen. Das waren 747 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote betrug im August 4,7 Prozent (3,6 Prozent in 2019). Dabei meldeten sich 593 Personen arbeitslos, 155 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 466 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

„Die Erholung des Arbeitsmarktes wird wahrscheinlich kein Selbstläufer werden“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4 711 Arbeitslosmeldungen, dem gegenüber stehen 3 885 Abmeldungen von Arbeitslosen. „Die Corona-Pandemie hat bereits vorhandene Transformationsprozesse beschleunigt, was Auswirkungen auf die Beschäftigten hat. Dazu kommt die Unsicherheit, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickeln wird. Diese führen zur Zurückhaltung bei Einstellungen“, sagt Pawlowski weiter. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 32 Stellen auf 503 gestiegen. Arbeitgeber meldeten im August 66 (64 in 2019) neue Arbeitsstellen.

Im Agenturbezirk Heidelberg sind von Juli auf August etwa 900 Menschen arbeitslos geworden. Mittlerweile sind etwa 4 700 Menschen mehr arbeitslos als im August 2019. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten ist normal, heißt es in der Mitteilung. Der Abstand zum Vorjahr resultiert aus dem hohen Anstieg im April und Mai, dem bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise. nina/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.09.2020