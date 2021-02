Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Schwetzingen.Vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntag gegen 22.15 Uhr ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Die Flucht endete nach einem Unfall in einem Garten im Stadtteil Hirschacker, dabei entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Anschließend flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, ehe er im Rahmen der Fahndung festgenommen wurde. Der 28-Jährige hatte auf der B 36 in Richtung Schwetzingen, kurz vor der Ausfahrt Rheinau-Süd, eine Polizeistreife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Nach Einschalten des Anhaltesignals und des Blaulichts beschleunigte der Fahrer weiter und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt ging über die B 535 - Ausfahrt Plankstadt-Nord - zurück auf die B 535 in Richtung Mannheim. An der Ausfahrt Schwetzingen-Nord führte die Flucht über die Rheintalstraße bis sie am Marktplatz in einer Sackgasse endete. Während der Verfolgungsfahrt erreichte der Fahrer auf der B 535 Geschwindigkeiten von über 200 Kilometer pro Stunde. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung der angrenzenden Gleise beziehungsweise des Waldgebietes. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer barfuß in der Friedrichsfelder Landstraße entdeckt und festgenommen werden. Der 28-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille, ein Schnelltest auf Kokain verlief positiv. In seiner Vernehmung räumte der Fahrer ein, aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums geflüchtet zu sein. Ihm wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten. Zur Fahndung waren insgesamt über ein Dutzend Streifenbesatzungen im Einsatz. Der Mercedes wurde sichergestellt. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des 28-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1744222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.02.2021