Zwei Verkehrsunfälle, an denen jeweils ein – zudem noch flüchtiger – Rollerfahrer beteiligt war, ereigneten sich am Mittwoch.

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Abend ein 51-jähriger Mann auf der B 535. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Leichtkraftradroller von Schwetzingen in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt in Richtung Bruchhausen setzte er den Blinker und wechselte auf den Abbiegestreifen, fuhr in der Ausfahrt dann jedoch geradeaus weiter. Dabei stürzte er und zog sich Verletzungen zu.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten dem Rollerfahrer zu Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der 51-Jährige richtete sich wieder auf und rannte schließlich in Richtung B 535 los. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf. Der 51-Jährige versuchte, sich auf dem gegenüberliegenden Pendlerparkplatz vor dem Zeugen zu verstecken. Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam der Rollerfahrer zunächst auf diese zu, rannte dann jedoch unvermittelt vor diesen davon. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß schließlich eingeholt und festgehalten werden.