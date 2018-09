Unterhalter und Diamant

Ingo Oschmann kommt am Samstag, 22. September, 20 Uhr, mit seinem Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komme zu Fuß“ in die Alte Wollfabrik. Er wird dabei das kostbarste aus 25 Jahren und zehn Programmen zum Besten geben. Zu den menschlichen Abgründen auf den Schwingen seiner verbalen Höhenflüge gehört zum Erlebnis-Muss für jeden. Der Mann ist ein Ereignis und das Verpassen nah an der Sünde.

