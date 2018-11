Ein unterhaltsamer Winterabend steht am Montag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek an. Die Buchhandlung Kieser hat unter dem Motto „Sterne am Bücherhimmel“ den SWR-Moderator Gerwig Epkes und der Schauspielerin Doris Wolters eingeladen.

Epkes, der unter anderem zuständig ist für die SWR-Bestenliste, die jeden Monat erstellt wird, präsentiert eine Auswahl an Herbst- und Winterproduktionen verschiedener Buchverlage. Er verspricht Spannendes, Unterhaltsames und Beachtenswertes. Doris Wolters liest Ausschnitte aus diesen Büchern vor. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Studenten inklusive Getränken und Gebäck. kaba

