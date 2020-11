Unterkünfte für erkrankte Urlauber

Kurzfristige Buchungsmöglichkeiten mit flexiblen Storno-Bedingungen – darauf legen Gäste im Winter 2020/21 besonderen Wert. Daher stellt sich die österreichische Ferienregion Wilder Kaiser auf dieses Bedürfnis ein und hat eine leicht verständliche „Storno-Garantie“ ins Leben gerufen. Das Besondere: Mit einer kostenlosen Ersatzunterkunft („Safe House“) für positiv Covid-19-Getestete oder Kontaktpersonen bereitet sich die Tiroler Region auf den Ernstfall vor.

Was beinhaltet die „Storno-Garantie“ konkret? Vermieter können sich ein Gratis-Storno einrichten von zwei, sieben oder zehn Tagen vor Anreise. Außerdem kann die Unterkunft bei einer Grenzschließung, einem Einreiseverbot in die Region Wilder Kaiser oder Ausreiseverbot aus der Heimatgemeinde bis zum Anreisetag kostenlos storniert werden, teilt die Ferienregion Wilder Kaiser mit. Das gilt auch bei einer Reisewarnung des zuständigen Ministeriums für den Urlaubsort in der Region Wilder Kaiser. Des Weiteren hat die Region eine Geld-zurück-Garantie eingerichtet: Gäste erhalten die Anzahlung bei Gratis-Stornos innerhalb von sieben Werktagen zurückerstattet.

Gästen, die aufgrund eines positiven Coronatests oder als Kontaktperson während ihres Aufenthalts in der österreichischen Region Wilder Kaiser in Quarantäne müssen, wird eine kostenlose Ersatzunterkunft mit Verpflegung zur Verfügung gestellt – sofern sie die Quarantäne nicht in der gebuchten Unterkunft verbringen oder die Heimreise antreten können. ahm

