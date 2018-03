Anzeige

Unter dem Begriff Integration versteht die Soziologie die Eingliederung von Gruppen oder Individuen in eine größere Gesellschaft, mit der sie vor diesem Zeitpunkt wenig oder gar keine Beziehungen hatten. „Wie können Menschen sich aber in die deutsche Gesellschaft und Kultur eingliedern, wenn führende Politiker der Bundesrepublik wie die ehemalige Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration im Ministerrang, Aydan Özuguz, behaupten, dass es gar keine deutsche Kultur gebe?“, dies fragt Othmar Unterlöhner bei einem Strategietreffen der Initiative Aufbruch 2016.

„Nach Unterlöhners Auffassung sei die Definition und Ausarbeitung der Grundsätze einer deutschen Leitkultur unabdingbar, um überhaupt legalen Migranten die Möglichkeit der Integration in Gesellschaft und Kultur zu eröffnen. Dass die Betroffenen wie in allen anderen Staaten der Welt die an sie gestellten Erwartungen dann selbst zu erfüllen hätten, sei klar; auf der anderen Seite sei es aber auch nur fair, ihnen von vornherein deutlich zu machen, was von ihnen erwartet werde.

Ein wichtiges Anliegen

Die Aufstellung von Thesen zur deutschen Leitkultur, so antwortet Dr. Gunter Zimmermann, sei schon lange ein Anliegen der Initiative. In einem ersten Schritt habe man sich entschlossen, die der deutschen Leitkultur zugrundeliegenden Werte zu formulieren und zu fixieren. Unter der Voraussetzung, dass diese Kultur entscheidend durch die Aufklärung und den deutschen Idealismus geprägt worden sei, hätten sich folgende fünf Werte als grundlegend angeboten: Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Rationalität, Regionalität.