Unterricht startet im Oktober

Der Konfirmanden-Jahrgang 2020/21 wird am 14. Oktober starten, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Der Konfi-Unterricht wird in zwei Gruppen immer mittwochs um 15 Uhr (Gruppe 1) und 16.30 Uhr (Gruppe 2) stattfinden. Pfarrer Steffen Groß sagt dazu: „Die Konfirmation feiern wir – abhängig von der Pandemielage – voraussichtlich entweder am 17. und 18. Juli 2021 in einem gemeinsamen Gottesdienst, oder am 4., 18. und 25. Juli 2021 in einem Stationen-Gottesdienst.“

Wer sich bisher noch nicht für die Konfirmation angemeldet hat, kann das noch bis zum 30. September über das Anmeldeformular tun, das auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde unter www.ekischwetzingen.de zum Download bereitsteht. Die Teilnahme am Konfi-Unterricht ist nicht an eine Taufe gebunden. Bisher ungetaufte Konfis werden während der Konfi-Zeit getauft. Alle weiteren Informationen gibt es bei einem Info-abend am 15. September ab 19 Uhr im Luthersaal, zu dem alle zukünftigen Konfis und ihre Eltern eingeladen sind. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020