Unterwegs mit der neuen Kehrmaschine

Sie ist viel effizienter, leiser, schneller und emissionsärmer als ihre Vorgängerin und sieht noch sehr schick aus: Die Rede ist von der neuen Kehrmaschine der Stadt. Das Fahrzeug der Firma Dulevo ist so schadstoffarm, dass es die Euro 6-Norm bescheinigt bekommt und von der Steuer befreit ist. Eine gute Investition und ein wichtiges Signal – auch vor dem Hintergrund der Debatte um Feinstaubbelastung und Dieselfahrverbote in den Städten.

Anders als ihre Vorgängerin saugt die neue Kehrmaschine das Laub und den Dreck nicht an, sondern befördert den Dreck mechanisch mittels drei rotierender Bürsten über eine Walze auf ein Förderband und von dort in den Sammelbehälter. Dadurch ist die Maschine leiser und effizienter. Aus vier Wasserdüsen an der vorderen Bürste kann – solange die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt fallen – während des Kehrens Wasser gespritzt werden. Das reduziert bei anhaltender Trockenheit die Staubentwicklung. Durch die Wendigkeit kommt die kompakte Maschine auch an Stellen zum Einsatz, die vorher klassisch von Hand zu kehren waren.

Mario Minadeo vom Bauhof hegt und pflegt sein neues Arbeitsgerät, als wäre es sein Eigentum. Seit 14 Tagen ist die neue Kehrmaschine im Einsatz. Von morgens um 5 bis mittags um 14 Uhr sorgen die beiden im Stadtgebiet für Sauberkeit. Im Moment sind es besonders die riesigen Mengen an Laub, die für die Stadtreinigung eine Herausforderung darstellen. Routiniert fahren die beiden ihre Strecken ab. Der gebürtige Italiener und seine in Italien produzierte Kehrmaschine verstanden sich einfach auf Anhieb. zg

