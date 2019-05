Unzählige Hits von Bryan Adams

Mit dem charismatischen Claus Hassing als Frontmann (Finalist des dänischen „Melodie-Grandprix“ und Teilnehmer in diversen TV-Shows) und einem Team von engagierten, professionellen und in Dänemark sehr bekannten Rockmusikern, ist die Bryan-Adams-Tribute-Show ein Garant für ein musikalisches Erlebnis. Die Zutaten dafür: eine authentische Rockstimme, eine ausgesprochen energiegeladene Band und über drei Jahrzehnte Hits von Bryan Adams.

Und so werden am Samstag, 25. Mai, die bekannten Hymnen wie „Summer of 69“, „Everything I do“ und „Heaven“ ab 20.30 Uhr in der Alten Wollfabrik erklingen. Einlass ist bereits eine Stunde zuvor. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.05.2019