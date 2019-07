Ur-Reilinger trifft auf Luftschiffbau

Region.Ganz nach dem Motto „never change a winning concept“ (zu deutsch: „ändere nie ein Erfolgskonzept“) setzt SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born seine im vergangenen Jahr begonnene Sommerabendreihe 2019 fort (wir berichteten). „Wir hatten mit den drei Museumsabenden so einen tollen Zuspruch – da lag es für mich auf der Hand, auch dieses Jahr wieder bei den Museen anzuklopfen. Und einmal mehr ist ein buntes Programm entstanden, denn wir bieten eine Tour vom ‚Reilinger Menschen‘ bis zum Luftschiffbau“, so der Schwetzinger Abgeordnete in seiner Pressemitteilung.

Eröffnet werden die „Sommerabende im Museum“ am Freitag, 26. Juli, mit einem Besuch des Karl-Wörn-Hauses in Schwetzingen. Durch die Ausstellung führt Museumsleiter Lars Maurer mit einem Impulsreferat querbeet von den Bandkeramikern bis zur Person Karl Wörn. Die Teilnehmer erwarten spannende Geschichten und besondere Einblicke in die bunte und spannende Geschichte Schwetzingens.

Am Mittwoch, 14. August, lädt der Landtagsabgeordnete ins Reilinger Heimatmuseum ein. Durch das Haus führt Philipp Bickle. Bei der Museumstour wird unter anderem der Abdruck der Schädelteile des ‚Homo erectus reilingensis’, dem ‚Reilinger Menschen‘, gezeigt. Dieser soll vor 125000 Jahren gelebt haben.

Party zum Abschluss

Am Donnerstag, 29. August, führt die Tour nach Brühl in das dortige Heimatmuseum. Geführt von Dr. Volker Kronemayer, steht dabei ganz die Geschichte der Gemeinde Brühl und der Region im Blick. Und neben Wissenswertem zum Thema Luftschiffbau wird auch ein Rätsel gelöst: nämlich woher die Redewendung ‚Ketsch-Brühl-Antwerpen‘ kommt.

Alle drei „Sommerabende im Museum“ beginnen jeweils um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und spontan möglich, wobei Daniel Born und sein Team für eine telefonische Anmeldung im Wahlkreisbüro unter 06205/3 83 24 oder per E-Mail an buero@daniel-born.de dankbar sind. Den Abschluss der Sommerreihe bildet die Wahlkreisbüroparty, die am Mittwoch, 4. September, ab 17 Uhr stattfindet. Neben guten Gesprächen, Getränken und Akrobatikprogramm gibt es auch 2019 wieder einen politischen Ehrengast. Der frischgewählte Juso-Landesvorsitzende Pavlos Wacker ist im Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim mit von der Partie und wird neben einer kurzen Rede zum Zukunftsprogramm auch seinen Abdruck an der kunterbunten Händewand hinterlassen.

„Ich freue mich darauf, wenn wir an vier tollen Sommerabenden die Vielfalt der Geschichte und der Geschichten unserer Region erzählen können“, so Born. zg

