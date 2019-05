Uraufführung als besonderes Geschenk

Seit nunmehr 25 Jahren besteht das Schwetzinger Blechbläserensemble. Zu diesem Anlass spielen die sieben Musiker unter der Leitung von Ralf Krumm und Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel zwei Festkonzerte: am Samstag, 1. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche Nußloch und am Sonntag, 2. Juni, um 19 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche in Schwetzingen.

Unter dem Motto „ Das Beste aus 25 Jahren“ wird das Ensemble eine Auswahl seiner besonders beliebten Stücke von Giovanni Gabrieli, Herrmann Schein, Heinrich Schütz, Samuel Scheidt, Dieter Falk und Christian Sprenger spielen.

Im Mittelpunkt steht die Uraufführung einer dreisätzigen Komposition der Mannheimer Komponistin Andrea Czollani, welche speziell für das Jubiläum in Auftrag gegeben wurde.

Detlev Helmer ergänzt das Programm mit Orgelwerken von Jacques-Nicolas Lemmens und Christopher Tambling.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019