Reilingen/Schwetzingen.Das Akkordeonorchester HAO Reilingen und das Orchester Akkordeon im Quadrat Mannheim laden zu einem „besonderen Konzert“ein. Komponist Matthias Matzke hat ihnen den Auftrag erteilt, sein Erstlingswerk „Werzensangelegenheiten“ als Uraufführung im Rokokotheater präsentieren zu dürfen. Nach dem Erfolg beim 12. World Music Festival Innsbruck 2016 ist dies die zweite Anerkennung der Akkordeonszene dafür, dass in der Kurpfalz orchestrale Akkordeonmusik von hoher Qualität gemacht wird. Die Uraufführung findet am Samstag, 17. März, um 19 Uhr statt.

Herbert Werz, in der Akkordeonszene liebevoll „Herbertle“ genannt, stammt aus dem Raum Stuttgart/Esslingen. Er spielte viele Jahre im Akkordeon-Club Solitude in Weilimdorf und ist ein großer Förderer der Akkordeonmusik. Werz hat den erst 24-jährigen Komponisten Matzke zu seinem Werk inspiriert. Der hat dessen Leben und seine Leidenschaft für Kenia verarbeitet. Das diesjährige Konzert im Schloss ist bereits die 13. Auflage des „Besonderen Konzerts“, allerdings die Erste in der Kurpfalz. Zur Aufführung kommt auch „Nordland“ mit dem die Reilinger in Innsbruck erfolgreich waren. Das Konzert ist bereits ausverkauft. zg